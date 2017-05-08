Під обстріл бойовиків потрапили три вулиці Попасної

806 переглядів
0
Понеділок, 8 травня 2017, 13:47

Внаслідок обстрілу м. Попасна на Луганщині пошкоджені будинки мирних мешканців.

 
Всі фото поліції Луганщини

Як повідомляє прес-служба поліції області, протягом доби 7 травня бойовики з мінометів обстрілювали Попасну та прилеглі території.

Під обстріл з мінометів потрапили три вулиці міста.

 

Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в будинку по вул. Грушевського. На вул. Першотравнева внаслідок розриву міни пошкоджено вікна будинку, господарчу будівлю, автомобіль та лінію електропередачі.

 

Також пошкоджено вікна у будинку технічної контори станції Попасна Донецької залізниці по вул. Ватутіна.

 

Інформація про постраждалих серед мирних мешканців не надходила.

Теми: Луганська область поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція Луганщини переходить на посилений режим роботи на свята 6 травня 2017, 03:26
На Луганщині встановлюють телевежу з США 6 травня 2017, 01:31
У "Майорському" зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР" 5 травня 2017, 19:11
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Глава СММ ОБСЄ вимагає від бойовиків ОРДО розібратися з випадком домагань
Окупанти побили і викрали сина голови Судацького меджлісу
Доба в зоні АТО минула без втрат
Остаточні результати виборів у Франції: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%
Усі новини
Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей

Євросироти

З чим стикаються діти українських трудових мігрантів