Глава СММ ОБСЄ вимагає від бойовиків ОРДО розібратися з випадком домагань

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Понеділок, 8 травня 2017, 14:23

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив сексуальне домагання члена патруля СММ з боку збройного бойовика в ОРДО, яке мало місце 5 травня.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба місії.

"Разом з усіма державами-учасницями ОБСЄ, СММ засуджує всі форми насильства по відношенню до жінок", - сказав Апакан.

"Цей останній інцидент, в ході якого чоловік, озброєний автоматами, залякував беззбройну цивільну жінку-члена патруля СММ, використовуючи коментарі сексуального характеру, вимагає якнайшвидшої й беззастережної відповіді від так званої "Донецької народної республіки", - підкреслив глава місії.

Він закликав ідентифікувати винного і вжити заходів для того, щоб такі ситуації не повторилися.

"Держави-учасниці ОБСЄ доручили неозброєним чоловікам і жінкам СММ виконувати важку роботу, і вони мають право робити це, не побоюючись фізичного або словесного нападу", - сказав Апакан.

"Місія не потерпить ніяких спроб залякати, принизити чи іншим чином втручатися в роботу її співробітників", - підкреслив він.

СММ ОБСЄ також ще раз наполегливо закликала СЦКК забезпечити прийняття всіх можливих заходів для запобігання таким випадкам у майбутньому.

Як повідомлялося, раніше СММ ОБСЄ заявила про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі на території ОРДО.

"Член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю Місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені", - повідомили в місії. 

Українська правда

Теми: ОБСЄ "ДНР"
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