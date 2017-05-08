Лавров звинуватив Україну в провокаціях у зоні АТО для зриву "Мінська"

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Понеділок, 8 травня 2017, 14:54

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Київ саботує виконання мінських домовленостей, проте альтернативи їм немає.

"У нас викликає велике занепокоєння те, що відбувається з виконанням мінських домовленостей. Перш за все, в результаті саботажу з боку київської влади, прикладів тому безліч", - заявив він в інтерв'ю телеканалу "МИР".

Міністр звинуватив Україну в повному саботажі політичного процесу і в організації на регулярній основі збройних провокацій на лінії зіткнення, "щоб мати привід не виконувати політичну частину комплексу заходів, який був схвалений у Мінську".

"Фактів на цей рахунок предостатньо, в тому числі в звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - стверджує Лавров.

"Але в той же час президент Путін підкреслив - як і канцлер Меркель між іншим, що, незважаючи на все це, альтернативи мінським домовленостями ми зараз не бачимо, нічого більш конструктивного зараз розробити не вдасться", - сказав він.

Тому, як зазначив російський міністр, необхідно продовжити роботу в рамках нормандського формату і контактної групи з української врегулювання.

Раніше російський президент Володимир Путін за підсумками переговорів з німецьким канцлером Ангелою Меркель заявив, що робота "нормандської четвірки" - Росії, Німеччини, Франції та України - по Донбасу буде продовжена після президентських виборів у Франції.

Теми: Лавров Донбас Мінські угоди
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