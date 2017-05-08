Порошенко в День пам'яті нагадав ветеранам про підступність Москви

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Понеділок, 8 травня 2017, 15:02

У День пам'яті та примирення президент Петро Порошенко подякував українським ветеранам за боротьбу проти нацизму під час Другої світової війни.

Про це він сказав, виступаючи на відкритті фотовиставки "Четверте покоління" на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, передає прес-служба глави держави.

"Висловлюю нашу глибоку повагу і шану усім борцям проти нацизму. Низький уклін вам за ваш подвиг, за вашу перемогу, дорогі ветерани!" - заявив президент.

При цьому він нагадав, що росіяни, які 70 років тому пліч-о-пліч з українцями воювали проти гітлеровської армії, тепер напали на Україну.

"Коли наші діди й прадіди в 44-му та в 45-му наступали на Берлін, вони й гадки не мали, - і в найжахливіших снах уявити собі не могли, - що через сімдесят років своє військо в Україну пришле Москва. І холоднокровно вбиватиме їхніх онуків та правнуків", - підкреслив Порошенко.

Він висловив жаль, що сучасна Росія як правонаступниця Радянського Союзу не змогла і не встигла стати миролюбною нацією.

"Згадаймо молдавське Придністров’я, грузинські Абхазію та Південну Осетію, українські Крим та Донбас. І Сирія їй не дає спати спокійно. Уявіть собі, що все це тільки за 25 років існування Російської Федерації. А перед тим були Афганістан в 79-му, Чехословаччина і Прага в 68-му, Будапешт і Угорщина в 56-му", - перерахував український лідер приклади російської агресії.

Українська правда

Теми: Порошенко Росія Донбас АТО війна
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