У будинку в центрі Києва сталася пожежа

У Києві на вулиці Петлюри, що біля станцій метро Університет і Вокзальна, загорівся нежитловий будинок.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", на першому поверсі кілька закладів громадського харчування, на другому розташований хостел, а на третьому – офісні приміщення.

За словами кореспондента, пожежа почалася саме в одному з офісних приміщень.

Загиблих і постраждалих внаслідок пожежі немає. Людей з будівлі евакуювали.

Кореспондент зазначає, що станом на 14:36 гасіння пожежі ще тривало, причину в ДСНС пообіцяли назвати пізніше.

Разом з тим, Зураб Аласанія на своїй сторінці в Facebook уточнив, що пожежа сталася за адресою Симона Петлюри, 5.

Українська правда