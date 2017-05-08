У будинку в центрі Києва сталася пожежа

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Понеділок, 8 травня 2017, 15:36

У Києві на вулиці Петлюри, що біля станцій метро Університет і Вокзальна, загорівся нежитловий будинок.

Як повідомляє телеканал "112 Україна",  на першому поверсі кілька закладів громадського харчування, на другому розташований хостел, а на третьому – офісні приміщення.

За словами кореспондента, пожежа почалася саме в одному з офісних приміщень.

Загиблих і постраждалих внаслідок пожежі немає. Людей з будівлі евакуювали.

Кореспондент зазначає, що станом на 14:36 гасіння пожежі ще тривало, причину в ДСНС пообіцяли назвати пізніше.

Разом з тим, Зураб Аласанія на своїй сторінці в Facebook уточнив, що пожежа сталася за адресою Симона Петлюри, 5.

Українська правда

Теми: Київ
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IP: 195.138.81.---Kotia08.05.2017 16:03
Позитивно, що є така вулиця... )
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