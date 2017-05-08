Геращенко порушить питання сексуальних домагань на засіданні ТКГ

Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко вимагатиме на засіданні Тристоронньої контактної групи дати оцінку сексуальним домаганням стосовно члена патруля СММ ОБСЄ з боку бойовика ОРДО.

Про це вона повідомила в Facebook.

"Приєднуюся до заяви пана Апакана (Ертурула, глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні – ред.) і вимагатиму дати оцінку цьому ганебному факту і на гуманітарній підгрупі, і на ТКГ. Ми маємо отримати прізвище цього негідника. На ТКГ від ОРДЛО має прозвучати оцінка і прізвище!" - наголосила Геращенко.

За її словами, вона також готує депутатський запит до силових структур з вимогою негайно порушити кримінальне провадження за цим фактом.

"За всі злочини на українській території, в тому числі в тимчасово неконтрольованих регіонах, бойовикам рано чи пізно прийдеться відповідати. А сексуальне насильство - це злочини, які не мають строку давності. В балканських країнах, де війна закінчилася два десятиріччя тому, й досі йдуть подібні розслідування, а всі причетні до сексуальних злочинів негайно і надовго йдуть у в'язницю", - застерегла Геращенко.

Як повідомлялося, 5 травня було зафіксовано факт сексуальних домагань з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії ОБСЄ жіночої статі.

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив таке сексуальне домагання й звернувся до бойовиків з вимогою розібратися з цим випадком.

За словами Геращенко, 15 травня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати на тему "Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму", в яких візьме участь український посол Володимир Єльченко.

Українська правда