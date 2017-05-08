У Міноборони назвали вибухи в ОРДО черговою провокацією

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Понеділок, 8 травня 2017, 16:43
zn.ua

У Міністерстві оборони вважають вибухи на дорозі до Савур-Могили в ОРДО, про які 8 травня повідомляли бойовики, лише провокацію напередодні Дня перемоги.

Про це заявив у коментарі "Донбас.Реалії" речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вибух прогримів, за оперативними даними, за деякий час перед приїздом, власне, журналістів. Якраз їм і показали якусь вирву свіжу… що начебто це може бути українська ДРГ. Але жодного свідка, жодного свідчення цьому немає, тому ми вважаємо це яскравою провокацію напередодні такого свята", – сказав він.

За словами речника АТО, це "багатоходівка", яку розпочав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, звинувативши Україну на офіційному рівні в недотриманні мінських домовленостей.

Як повідомляли раніше росЗМІ, два вибухи сталися на дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила" в ОРДО незадовго до проїзду кортежу глави донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Ватажок терористів звинуватив в організації вибухів Україну.

Також у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Київ саботує виконання мінських домовленостей.

Теми: Донбас АТО надзвичайна подія Міноборони
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