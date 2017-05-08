День в АТО: один військовий загинув і п’ятеро поранено

Протягом 8 травня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один український військовий і п’ятеро отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 понеділка, 8 травня.

"З початку доби один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще п’ять українських захисників отримали поранення", - кажуть військові.

За їхніми даними, за день зафіксовано 30 обстрілів позицій ЗСУ.

Зокрема, на донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм ворог бив по опорних пунктах українських військ поруч Верхньоторецького та Кам`янки. Вогнем 120-міліметрових мінометів накривав захисників Невельського, а по оборонцях Луганського та Верхньоторецького гатив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях поблизу Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах неподалік Зайцевого ворог застосовував гранатомети різних калібрів та стрілецьку зброю.

На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог накривав позиції поруч Павлополя. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по опорних пунктах морських піхотинцях під Водяним. Міномети калібру 120 та 82 мм застосовував по оборонцях Красногорівки, а з гранатометів різних систем бив по захисниках Широкиного, Гнутового та Чермалика. Зі стрілецької зброї противник обстрілював опорні пункти в районі Гранітного. В районі Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На луганському напрямку з артилерійських систем калібру 122 мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах поблизу Новозванівки. 120-міліметрові міномети та автоматичні гранатомети противник застосував поблизу Кримського, а з мінометів калібру 82 мм бив по опорних пунктах під Троїцьким. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

Як повідомлялося, в зоні АТО на невідомому пристрої підірвався український військовий. Врятувати життя солдата не вдалося.

Раніше в понеділок в штабі АТО розповіли, що за минулу добу загиблих і поранених внаслідок бойових дій в зоні АТО немає.

Українська правда