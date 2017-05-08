Затриманого в понеділок кримського татарина вивезли в Краснодар

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Понеділок, 8 травня 2017, 21:00

Затриманого у понеділок в анексованому Криму кримського татарина Сервера Тороза російські силовики відвезли в Краснодар.

Про це повідомляє видання КримSOS, з посиланням на слова активісти Ленори Дюльберової.

Вона розповіла, що поліція Судака нічого не знала про переміщення Тороза.

"У нас є підозри, що Амета Аметова, якого теж затримали сьогодні вранці, також везуть в Краснодар. Його не можуть виявити в сімферопольських дільницях, куди його обіцяли доставити", - повідомила Дюльберова.

Як відомо, в понеділок у Судаку в будинку голови регіонального Меджлісу Ільвер Аметова силовики провели обшук.

Пізніше силовики оточили селище Морське в 20 кілометрах від Судака. Близько півгодини дорога від Судака в селище була перекрита співробітниками СОБР.

Також силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Причину обшуку силовики не назвали.

Теми: Крим кримські татари
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