Затриманого в понеділок кримського татарина вивезли в Краснодар

Затриманого у понеділок в анексованому Криму кримського татарина Сервера Тороза російські силовики відвезли в Краснодар.

Про це повідомляє видання КримSOS, з посиланням на слова активісти Ленори Дюльберової.



Вона розповіла, що поліція Судака нічого не знала про переміщення Тороза.



"У нас є підозри, що Амета Аметова, якого теж затримали сьогодні вранці, також везуть в Краснодар. Його не можуть виявити в сімферопольських дільницях, куди його обіцяли доставити", - повідомила Дюльберова.



Як відомо, в понеділок у Судаку в будинку голови регіонального Меджлісу Ільвер Аметова силовики провели обшук.



Пізніше силовики оточили селище Морське в 20 кілометрах від Судака. Близько півгодини дорога від Судака в селище була перекрита співробітниками СОБР.

Також силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Причину обшуку силовики не назвали.