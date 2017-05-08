Ми за активізацію "Нормандського формату" – Порошенко
Україна виступає за активізацію роботи "Нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на акції "Перша хвилина миру" у Києві.
"Буквально кілька годин тому я говорив про це з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під чиїм керівництвом демократична європейська Німеччина надає потужну дипломатичну підтримку Україні в нашій боротьбі з російською агресією", - сказав він.
Перед цим Порошенко заявив, що Київ залишається "послідовним прихильником мирного врегулювання з Росією".
"Але добра воля Києва постійно наштовхується на відсутність будь-яких кроків назустріч з боку російського агресора, який продовжує окупацію та повзучу анексію українського Донбасу", - сказав він, додавши, що військові паради у Донецьку і Луганську стануть доказом російської військової присутності.
"Прогрес у виконанні політичної складової "Мінська" є абсолютно неможливим без забезпечення ключових умов безпеки. Йдеться про стале відведення вогню, відведення техніки та артилерії, виведення російських військ, зброї та техніки і повний доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї неконтрольованої території, а також звільнення заручників", - сказав Порошенко.
Українська правда
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