Ми за активізацію "Нормандського формату" – Порошенко

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Понеділок, 8 травня 2017, 23:04

Україна виступає за активізацію роботи "Нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на акції "Перша хвилина миру" у Києві.

"Буквально кілька годин тому я говорив про це з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під чиїм керівництвом демократична європейська Німеччина надає потужну дипломатичну підтримку Україні в нашій боротьбі з російською агресією", - сказав він.

Перед цим Порошенко заявив, що Київ залишається "послідовним прихильником мирного врегулювання з Росією".

"Але добра воля Києва постійно наштовхується на відсутність будь-яких кроків назустріч з боку російського агресора, який продовжує окупацію та повзучу анексію українського Донбасу", - сказав він, додавши, що військові паради у Донецьку і Луганську стануть доказом російської військової присутності.

"Прогрес у виконанні політичної складової "Мінська" є абсолютно неможливим без забезпечення ключових умов безпеки. Йдеться про стале відведення вогню, відведення техніки та артилерії, виведення російських військ, зброї та техніки і повний доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї неконтрольованої території, а також звільнення заручників", - сказав Порошенко.

Українська правда

Теми: Порошенко Мінські угоди
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