Порошенко назвав уявлення Москви про геополітику "допотопними"

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Понеділок, 8 травня 2017, 23:55

"Кнопка миру" зараз знаходиться в Москві.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на акції "Перша хвилина миру" у Києві.

"Що фітіль війни, що кнопка миру знаходяться в Москві. Вони в руках людини, яка має імперські амбіції, яка полонена допотопними уявленнями про геополітику, просякнуті глибокою зневагою до міжнародного права", - сказав він.

Як відомо, раніше Порошенко заявив, що Україна виступає за активізацію роботи "Нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.  

Українська правда

Теми: Порошенко 9 травня
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Коментарі — 1
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IP: 78.109.23.---spitfire09.05.2017 00:18
все це правда, але поцієнт володіє стратегічною ініціативою і не соромиться діяти на випередження будь-якими брудними способами.
а переможців не судять...
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