Порошенко назвав уявлення Москви про геополітику "допотопними"
"Кнопка миру" зараз знаходиться в Москві.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на акції "Перша хвилина миру" у Києві.
"Що фітіль війни, що кнопка миру знаходяться в Москві. Вони в руках людини, яка має імперські амбіції, яка полонена допотопними уявленнями про геополітику, просякнуті глибокою зневагою до міжнародного права", - сказав він.
Як відомо, раніше Порошенко заявив, що Україна виступає за активізацію роботи "Нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Українська правда
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