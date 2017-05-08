Порошенко назвав уявлення Москви про геополітику "допотопними"

"Кнопка миру" зараз знаходиться в Москві.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на акції "Перша хвилина миру" у Києві.

"Що фітіль війни, що кнопка миру знаходяться в Москві. Вони в руках людини, яка має імперські амбіції, яка полонена допотопними уявленнями про геополітику, просякнуті глибокою зневагою до міжнародного права", - сказав він.

Як відомо, раніше Порошенко заявив, що Україна виступає за активізацію роботи "Нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українська правда