Зустріч Лаврова і Тіллерсона перенесена з Аляски до Вашингтона
Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у середу, 10 травня, у Вашингтоні.
Про це пише DW.com.
Як повідомлялося, головною темою на порядку денному стане війна в Сирії. Крім того, в програмі зустрічі заявлена проблема врегулювання конфлікту на сході України, а також ряд інших тем, за якими у Вашингтона і Москви протягом багатьох років є розбіжності.
Спочатку планувалося, що зустріч Лаврова і Тіллерсона пройде 11 травня в рамках конференції міжнародного саміту "Тиждень Арктики" в місті Фербанкс на Алясці.
Раніше в МЗС РФ повідомили, що крім зустрічі з держсекретарем російський міністр планує взяти участь в міністерському засіданні Арктичної ради в Фербенксі.
Як повідомлялося, 12 квітня Лавров і Тіллерсон вже проводили зустріч в Москві. Журналісти відзначали, що ті переговори пройшли в "крижаний атмосфері".
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