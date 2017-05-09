Бойовики цілеспрямовано обстрілюють мирних жителів - СЦКК

Бойовики на Донбасі цілеспрямовано і усвідомлено обстрілюють населені пункти і мирних жителів, порушуючи не тільки Мінські угоди, а й міжнародне гуманітарне право.

Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

"Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО крім того, що постійно нехтують усіма Мінськими домовленостями застосовуючи заборонене озброєння по позиціям Збройних Сил України, а також по важливим об’єктам інфраструктури, вони свідомо відкривають вогонь по населеним пунктам та мирним жителям порушуючи цим Міжнародне гуманітарне право", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в понеділок, 8 травня, близько 16.30 бойовики здійснили обстріл населеного пункту Мар'їнка з великокаліберного кулемета, в результаті якого вогнепальне поранення отримала громадянка України. При огляді в лікувальному закладі, у неї в м'яких тканинах була виявлена куля калібру 12.7 мм на глибині одного сантиметра.

"Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубе та свідоме порушення Міжнародного гуманітарного права, а саме пункту про заборону робити мирне населення, окремих його представників або мирні об’єкти, цілями ударів", - відзначили в СЦКК.

Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що 8 травня бойовики також обстріляли Попасну Луганській області, за попередніми даними постраждалих немає.