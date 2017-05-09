У Сенаті США пройшли слухання про втручання Росії у вибори

У Сенаті США пройшли слухання щодо втручання Росії в політичний процес в США.

Про це пише Радіо Свобода.

Відкрив засідання голова підкомітету з юридичних питань сенатор Ліндсі Грем.

У вступному слові сенатор Шелдон Уайтхаус заявив, що Росія для втручання в політичний і виборчий процес в США використовувала фальшиві новини, які поширюються такими виданнями як РТ і Супутник, тролів і ботів.

За його словами, Росія займалася кібер-операціями і крадіжкою е-мейлів, а потім використовувала їх для витоку, щоб вплинути на політичний процес в США на користь кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Він також навів як приклад спроби вплинути на політичний процес випадки контактів колишнього помічника президента США з національної безпеки генерала Майкла Флінна з послом Росії Сергієм Кисляком, а також контакти нинішнього міністра юстиції Джеффа Сешнса, а в минулому сенатора, з послом РФ.

Уайтхаус повідомив, що Росія використовує тіньовий бізнес і брудні гроші для впливу на політичний процес в США. Сенатор звернув увагу на те, що у своїй минулій бізнес-діяльності президент США Трамп підтримував контакти з партнерами в Росії. І мав у своєму оточенні людей, тісно пов'язаних з Росією, підкреслив він.

Виступаючи на слуханнях, колишній глава Національної розвідки США в адміністрації президента Обами, Джеймс Клеппер, заявив, що досягнення, яких Росія домоглася із втручання у виборчий процес в США в 2016 році, приведуть до нових втручаннь у виборчі процеси в інших країнах.

Клеппер заявив, що Вікілікс є недержавною розвідувальною службою, яка використовується російською розвідкою.

Колишня в.о. міністра юстиції Саллі Йейтс, звільнена Трампом за відмову виконати заборону на в'їзд в США громадян з мусульманських держав, висловила таку ж думку.

Вона також попередила, що багато питань, що цікавлять сенаторів, "є засекреченими". Йейтс заявила, що предметом стурбованості американських спецслужб було те, що генерал Майкл Флінн, як високопоставлена особа адміністрації США, може бути підданий спробі шантажу або скомпрометований російською владою через його зв'язки в Москві, про що вона попереджала представників перехідної команди Трампа.

І Йейтс, і Клеппер, відповідаючи на питання сенатора Ліндсі Грема про те, чи відомо їм, хто передав газеті "Вашингтон пост" стенограму підслуханої телефонної розмови генерала Флінна з послом Росії, заявили, що їм невідомо, хто це зробив.

За словами Клеппера, Росія збирала інформацію як про демократів, так і про республіканців у ході виборчої кампанії 2016 року, але використовувала її тільки проти кандидата демократів - Гілларі Клінтон.

І Йейтс, і Клеппер висловили переконання, що російська влада втручалася у виборчу кампанію в США, але відмовилися визнати ступінь цього впливу на виборців і на результат виборів.

Сенатори домовилися продовжити слухання в закритому режимі, щоб з'ясувати питання, які не можна обговорювати публічно.