АТО: 50 обстрілів, бойовики застосовують 122-мм артилерію

За минулу добу, 8 травня, ворог 50 разів відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО, один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще дев’ять отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм та 82 мм біля Кам`янки.

Захисників Невельського та Троїцького ворог накривав вогнем 120-мм мінометів, а по Луганському гатив з гранатометів різних систем.

Позиції ЗСУ під Верхньоторецьким і поблизу Авдіївки ворог обстрілював зі 120-мм та 82-мм мінометів і гранатометів. По Авдіївці також стріляли з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Зайцеве та Піски ворог застосовував 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Захисники Новгородського зазнали обстрілу з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог накривав позиції ЗСУ біля Павлополя.

По опорних пунктах неподалік Гнутового противник застосовував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Під Водяним ворог гатив з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Красногорівку обстрілювали з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів

Захисники Широкиного та Чермалика зазнали атак з гранатометів різних систем.

По позиціях сил АТО неподалік Мар’їнки противник гатив з мінометів калібру 82 мм та протитанкових гранатометів.

Опорні пункти біля Гранітного ворог обстрілював зі стрілецької зброї.

В районі Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку відбувся обстріл з артилерійських систем калібру 122-мм поблизу Новозванівки.

Поблизу Кримського противник застосував 120-мм міномети та автоматичні гранатомети, а з мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем бив по опорних пунктах ЗСУ під Троїцьким.

Біля населеного пункту Жовте ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

По захисниках станиці Луганської та Валуйського противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Опорні пункти сил АТО в районі Донця також було обстріляно зі стрілецької зброї.

У штабі АТО повідомили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Як повідомлялося, в зоні АТО на невідомому пристрої підірвався український військовий. Врятувати життя солдата не вдалося.