У Запоріжжі під мерією сталася бійка мітингувальників
У Запоріжжі біля мерії сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.
Про це повідомляє сайт Запоріжжя 061.ua і Громадське ТБ Запоріжжя.
Деякі учасники акції принесли з собою червоні прапори СРСР і проводили зустріч під записи радянських пісень. Це обурило патріотів: вони вимагали забрати заборонену символіку.
У натовпі учасників скандували "Фашизм не пройде" і звучали радянські пісні, а з іншого боку – кричали "Коммуняку на гілляку" і співали гімн України.
Деякі активісти принесли на акцію іронічно оформлені портрети – з героями серіалу "Ігри престолів".
Учасників "Безсмертного полку", у тому числі Костянтина Мамросенка, екс-регіонала Андрія Іванова й комуніста Олексія Бабуріна, бійці Нацгвардії взяли в кільце.
Трьох "провокаторів" вивели з натовпу.
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