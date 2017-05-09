У Запоріжжі під мерією сталася бійка мітингувальників

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Вівторок, 9 травня 2017, 09:56

У Запоріжжі біля мерії сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.

Про це повідомляє сайт Запоріжжя 061.ua і Громадське ТБ Запоріжжя.

Деякі учасники акції принесли з собою червоні прапори СРСР і проводили зустріч під записи радянських пісень. Це обурило патріотів: вони вимагали забрати заборонену символіку.

У натовпі учасників скандували "Фашизм не пройде" і звучали радянські пісні, а з іншого боку – кричали "Коммуняку на гілляку" і співали гімн України.

Деякі активісти принесли на акцію іронічно оформлені портрети – з героями серіалу "Ігри престолів".

Учасників "Безсмертного полку", у тому числі Костянтина Мамросенка, екс-регіонала Андрія Іванова й комуніста Олексія Бабуріна, бійці Нацгвардії взяли в кільце.

 

Трьох "провокаторів" вивели з натовпу.

Теми: Запоріжжя провокації акції
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