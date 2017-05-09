9 травня в Одесі: Четверо затриманих за символіку радянських часів

1014 переглядів
0
Вівторок, 9 травня 2017, 13:18

В Одесі до Хаджибеївського відділення Суворовського відділу поліції було доправлено 2 громадян, які пересувалися містом на автомобілі зі встановленим прапором, на якому зображена символіка радянських часів.

Про це 9 травня повідомили у облуправлінні Нацполіції. 

За даним фактом триває перевірка. 

Окрім того до Приморського відділу поліції доставлено 4 осіб за використання забороненої символіки.

"Усього до приморського ВП для перевірки доставлено 4 чоловіків: пенсіонера в футболці з зображенням радянського символу, чоловіка, який розповсюджував заборонену поліграфічну продукцію, та двох чоловіків, які використовували заборонену символіку", - повідомили у поліції. 

 

 
 

Окрім того під час заходів на Алеї слави з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі між групою громадян з різними політичними поглядами виникла сутичка. 

"Поліцейські не допустили продовження конфлікту. Для з’ясування обставин до Приморського відділу поліції доставлено двох учасників сутички – жінку та 16-річного молодика", - йдеться у повідомленні.

 

Українська правда

Теми: Одеса поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Одесі до проросійських активістів прийшли правоохоронці 9 травня 2017, 10:13
В Одесі демонтували пам'ятний камінь маршалу Жукову 8 травня 2017, 05:24
В Одесі затримали чоловіка з комуністичним прапором, йому загрожує в'язниця 8 травня 2017, 01:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі повідомили про 1 загиблого та 9 поранених у зоні АТО
У Києві 9 травня затримали 25 людей, ще 20 – в інших містах
У Києві в поліцейських кинули шашку й яйця, а 2 затримали за стрічки
АТО: 50 обстрілів, бойовики застосовують 122-мм артилерію
Усі новини
Celebrate diversity

Червона доріжка Євробачення (ФОТО)

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей