9 травня в Одесі: Кількість затриманих зросла до 20

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Вівторок, 9 травня 2017, 13:45

В Одесі під час масових заходів до Дня перемоги поліція затримала 20 осіб.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на радника керівника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка.

Зокрема, під час масового заходу в районі Алеї Слави в Одесі, в якому беруть участь щонайменше тисяча людей, сталися декілька окремих інцидентів: словесних суперечок, які переросли у штовханину, між проукраїнськими і проросійськими активістами.

Повідомляється, що "швидка допомога" забрала одну жінку, якій стало зле під час акції, але в сутичках вона участі не брала.

Поліція розбороняла учасників акції кордоном. 

Прохід до меморіалу Алея Слави здійснюється виключно через пропускний пункт.

Як відомо, раніше у поліції Одеси повідомляли про затримання чотирьох учасників акцій в Одесі за заборонену символіку.

8-9 травня охорону правопорядку в Одесі здійснюють понад 3 тисячі поліцейських, працівників ДержНС та військовослужбовців Нацгвардії. 

Теми: Одеса поліція
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