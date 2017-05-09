У штабі повідомили про 1 загиблого та 9 поранених у зоні АТО

У зоні проведення АТО за минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український військовий, 9 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків.

Про це на брифінгу 9 травня повідомив речник Міноборни з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Український військовий загинув поблизу н.п. Славне, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. П’ятеро воїнів отримали поранення в Павлополі, двоє – в Авдіївці та по одному – в Кам’янці та Троїцькому", – повідомив Мотузяник.

За даними штабу, за минулу добу бойовики здійснили 50 обстрілів, 23 з них – з важкого озброєння, зокрема на Донецькому напрямку найбільш неспокійно було на Горлівському периметрі та під Авдіївкою, де бойовики застосували міномети та артилерію калібру 122 мм.

На Маріупольському напрямку внаслідок обстрілу, здійсненого бойовиками з кулемета, у Мар'їнці було поранено цивільну жінку.

На Луганському напрямку бойовики провели два нічних обстріли Новозванівки із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

Українська правда