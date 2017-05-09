У Харкові сталося кілька сутичок, "Безсмертний полк" співав про Росію

У Харкові 9 травня сталося декілька невеликих сутичок між громадянами, які правоохоронці швидко розборонили.

Про це повідомляє управління Національної поліції у Харківській області.

З нагоди Дня перемоги над нацизмом до Меморіалу Слави в Лісопарку врочисто поклали квіти. У церемонії взяв участь і голова міста Геннадій Кернес.

#Харків на Меморіалі Слави заслухали Гімн України. pic.twitter.com/GEWWWX0e88 — IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017

Загалом на заході були присутні майже 10 000 громадян. Порядок забезпечували близько 900 правоохоронців.

Як передає "Громадське Харків", перша сутичка на Меморіалі слави сталася, коли люди побачили у одного з чоловіків георгіївську стрічку.

Конфлікт біля меморіалу поліція швидко припинила.

Конфлікт біля меморіалу слави. Поліція швидко зреагувала та припинила його pic.twitter.com/lofZtbek5m — IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017

Колонна "Безсмертного полка" пройшла через майдан Конституції, співаючи "а я в Россию, домой хочу", передає IT Sector Харків‏ у Twitter.

Іде колонна "бєзсмєртного полка" через майдан Конституціі. Співають "а я в Россию домой хочу" pic.twitter.com/f39i3Mj5wm — IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017

Як розповів заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області Сергій Бірбасов, у декількох невеликих сутичках ніхто не постраждав, затриманих немає. З заявами до поліції ніхто не звертався.

З метою забезпечення публічної безпеки, правоохоронці проводили профілактичні бесіди та поверхневий огляд присутніх на заході громадян.

Жодних небезпечних та заборонених предметів не виявлено.

У Дергачівському районі в смт. Солоницівка на Національному меморіальному комплексі "Висота маршала І.С. Конєва" квіти поклали спокійно.

Між тим, близько 12:00 до чергової частини Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи пролунають вибухи, – але жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили, повідомляє поліція.

Для перевірки поліцейські оглянули 12 гектарів площі та прилеглої території, евакуювавши 420 осіб.

Слідчий вирішує питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції розшукують осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування.

Відео – IT Sector Харків‏ й Громадське Харків