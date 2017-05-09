Поліція Києва затримала ще 6 осіб, під райуправлінням - пікет

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Вівторок, 9 травня 2017, 16:19

Поліція Києва затримала ще 6 осіб, які чинили опір правоохоронцям та використовували заборонену символіку.

Про це йдеться у повідомленні МВС України. 

"Станом на 15:10 в управління поліції Києва доставили ще 6 осіб... Після отримання пояснень поліція визначиться із правовою кваліфікацією їх дій", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, при цьому біля Печерського управління поліції станом на 15:10 перебувало близько 50 осіб.

 
Фото - прес-служба мвс україни

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, активісти пікетують райуправління поліції, куди було доправлено затриманих на вул. Мазепи, 6-а

Учасники пікету тримають плакати із закликом звільнити затриманих, ситуація на місці спокійна, рух транспорту не перекривався.

Будівля райуправління перебуває під посиленою охороною. 

Як відомо, раніше заступник міністра внутрішній справ Сергій Яровий заявив, що станом на 13:00 під час заходів 9 травня затримано 45 осіб, з них 25 людей – у столиці.

Теми: поліція Київ святкування
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