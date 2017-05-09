У Вінниці акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуто" провалилася

У Вінниці святкування Дня перемоги над нацизмом пройшло без червоних прапорів та георгіївських стрічок.

А анонсовану лівими ходу "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" згорнули, бо їй завадила акція "Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна", повідомляє "Укрінформ".

Окрім офіційного меморіального мітингу, в якому взяли участь представники влади, громадськості, політичних партій, духовенство, бійці АТО та городяни, на площі Європейській також відбулась ініційована ГО "Спільнота Журналістський майдан" акція "Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна".

До неї приєдналися представники "Національного корпусу", студентська спільнота "Сова" та бійці АТО. Вони принесли гасла "Україна переможе", "Перемогли Гітлера – переможемо Путіна" та "Доля Гітлера – майбутнє Путлера".

Ветерани АТО у своїх виступах закликали політичні сили не перетворювати день скорботи на пропагандистську акцію, і жити далі, сповідуючи принцип "Ніколи знову", а не "Можемо повторити".

Після офіційних урочистостей, у яких за оцінками правоохоронців взяли участь близько 3 000 осіб, представники лівих спробували провести заявлену місцевим осередком "Союзу лівих сил" ходу "Ніхто не забутий, ніщо незабуте".

В супроводі духового оркестру колона із близько 100 людей літнього віку з червоними стрічками на грудях та гаслами про День перемоги вийшла з місця офіційних урочистостей на вулицю Соборну. Утім, в лави учасників маршу вклинилися учасники акції "Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна" – зі своїми гаслами та державними прапорами.

Відтак, пройшовши близько 100 метрів, ліві відмовилися від "змішаного" маршу, згорнули гасла і, посперечавшись із політичними опонентами, розійшлися.