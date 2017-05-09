На виборах президента у Південній Кореї переміг ліберал - екзит-поли

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Вівторок, 9 травня 2017, 17:42

На дострокових президентських виборах у Південній Кореї, за даними екзит-полів, лідирує ліберальний політик Мун Джеін від "Демократичної партії". 

За даними опитувань, він отримує близько 41,5% голосів, пише "Радіо Свобода". 

Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї.

На другому місці – кандидат консерваторів від "Корейської партії свободи" Хон Чжун Пхе, який набрав понад 23% голосів. 

Результати екзит-полів оприлюднили після того, як 9 травня зачинилися виборчі дільниці.

Як відомо, позачергові вибори президента Південної Кореї призначили після усунення Пак Кин Хе внаслідок імпічменту у зв’язку з корупційним скандалом

Теми: Південна Корея вибори
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