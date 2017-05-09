СЦКК: Бойовики ОРДЛО намагаються звинуватити ЗСУ в обстрілах

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Вівторок, 9 травня 2017, 18:34

Бойовики ОРДЛО намагаються дискредитувати керівництво України у порушенні міжнародного права та "Мінських домовленостей".

Про це йдеться у заяві СЦКК від 9 травня. 

"Так, 9 травня на інформаційних інтернет-ресурсах ОРДО з’явилися матеріали із заявами лідерів (ватажків ОРДЛО) щодо звинувачення Збройних Сил України у здійснені обстрілів н.п. Безіменне під час проведення мітингу з нагоди 9 травня", - йдеться у повідомленні. 

"Інформація, викладена у зазначених інформаційних матеріалах, не відповідає дійсності, оскільки за даними чергових змін з боку ЗСУ обстрілів у напрямку зазначеного населеного пункту не зафіксовано", - заявили в СЦКК.

Крім того за проведенням святкового мітингу спостерігали представники СММ ОБСЄ, які про зазначені події не заявляли.

"Також Збройні Сили України, виконуючи Мінські домовленості, повністю відвели від лінії розмежування важке озброєння та виконують умови щодо режиму припинення вогню", - йдеться у заяві.

Також в СЦКК нагадали, що  4 травня бойовики ОРДО намагалися дискредитувати уряд України та здійснювали провокації щодо військовослужбовців ЗСУ, обстрілюючи власні позиції поблизу н.п. Безіменне та видавали їх за нібито обстріли з боку Збройних Сил України.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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