Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії

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Вівторок, 9 травня 2017, 20:57

Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.

Про це ввечері 9 травня повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення речника Білого дому Шона Спайсера під час брифінгу. 

Інших подробиць наразі на повідомляється. 

Крім того, як повідомляється у заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.

Згідно з документом, у США будуть заблоковані активи деяких фізичних і юридичних осіб, а також введено заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг до Сирії. 

Також Трамп закликав президента Сирії Башара Асада припинити насильство проти сирійського народу, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і дотримуватися режиму припинення вогню.

Як відомо, США розраховують на розширення і продовження своєї військової присутності в Сирії для прискорення боротьби проти "Ісламської держави".

Президент Сирії Башар Асад назвав війська США в Сирії "загарбниками" і вважає, що вони не приносять користь.

До недавнього часу військова присутність США у Сирії складалася з бійців сил спеціальних операцій, які тренували місцевих військових і підтримували сирійські війська.

На початку квітня Збройні сили США випустили 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Також США направили артилерійську батарею морської піхоти у Сирію, щоб допомогти розгромити "Ісламську державу" у місті Ракка, яке вважається сирійською столицею ІДІЛ.

Українська правда 

Теми: Сирія США зброя
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IP: 31.148.207.---ReAlex09.05.2017 21:35
Краще б затвердив поставки озброєння Україні, вже 4 рік стримуючий рашистську орду.
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