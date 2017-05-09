Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.

Про це ввечері 9 травня повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення речника Білого дому Шона Спайсера під час брифінгу.

Інших подробиць наразі на повідомляється.

Крім того, як повідомляється у заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.

Згідно з документом, у США будуть заблоковані активи деяких фізичних і юридичних осіб, а також введено заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг до Сирії.

Також Трамп закликав президента Сирії Башара Асада припинити насильство проти сирійського народу, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і дотримуватися режиму припинення вогню.

Як відомо, США розраховують на розширення і продовження своєї військової присутності в Сирії для прискорення боротьби проти "Ісламської держави".

Президент Сирії Башар Асад назвав війська США в Сирії "загарбниками" і вважає, що вони не приносять користь.

До недавнього часу військова присутність США у Сирії складалася з бійців сил спеціальних операцій, які тренували місцевих військових і підтримували сирійські війська.

На початку квітня Збройні сили США випустили 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Також США направили артилерійську батарею морської піхоти у Сирію, щоб допомогти розгромити "Ісламську державу" у місті Ракка, яке вважається сирійською столицею ІДІЛ.

Українська правда