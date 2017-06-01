Білий дом не відповідатиме на питання про розслідування зв'язків Трампа з РФ

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Четвер, 1 червня 2017, 01:57

Адміністрація президента США більше не буде відповідати на питання ЗМІ про хід розслідування щодо зв'язків виборчого штабу Дональда Трампа з Росією.

Про це в середу заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, передає "Голос Америки".

За словами Спайсера, тепер питання на цю тему слід адресувати особистому юристу Трампа.

"Ми фокусуємо нашу увагу на порядку денному президента, тож відтепер усі питання по даній темі будуть спрямовуватись до зовнішнього консультанта, Марка Касовіца" - зазначив він.

Теми: США Трамп
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