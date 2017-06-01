Президент Естонії: Країни Балтії не вважають РФ загрозою через НАТО

Естонія, як і інші країни Балтії, не розглядає Росію як загрозу, так як є членами НАТО.

Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд в ефірі телеканалу "Дождь", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні", - сказала вона, відповідаючи на питання про те, чи є Росія загрозою для Естонії.

"Засоби стримування НАТО протягом всієї історії існування альянсу були на 100% ефективні. Звичайно для того, щоб адекватно реагувати, НАТО необхідно постійно розвивати стратегію стримування, і ми бачимо, що НАТО цим постійно займається", - пояснила президент Естонії.

"Завдяки НАТО і завдяки тому, що балтійські країни є членами НАТО, сьогодні наші країни не відчувають до себе ніякої фізичної загрози", - додала вона.