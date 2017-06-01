РФ вирішила видворити двох естонських дипломатів

Росія вирішила вислати двох дипломатів з генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Відзначається, що дипломати повинні покинути країну протягом п'яти днів.

Такий крок був зроблений у відповідь на рішення естонського уряду, який 26 травня оголосив про видворення двох російських дипломатів, не вказавши причин.

Також раніше 31 травня МЗС Росії повідомило, що п'ять співробітників посольства Молдови в Росії оголошено персонами нон-грата і вони будуть вислані з країни у відповідь на висилку російських дипломатів з Кишинева.

Радіо Свобода