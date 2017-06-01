ЗМІ: Конгрес США розслідує ще одну зустріч Сешнса з Кисляком

Конгрес США розслідує інформацію про те, чи була ще одна зустріч генпрокурора США Джеффа Сешнса і російським послом Сергієм Кисляком, про яку не було відомо раніше.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Відзначається, що мова йде про можливу зустріч 27 квітня 2016 року в готелі Mayflower у Вашингтоні. У Трампа тоді був велике виступ, присвячений зовнішній політиці. Перед цим був невеликий прийом, на якому були присутні Сешнс і Кисляк.

Також цієї зустріччю зацікавилося ФБР. Однак поки ні слідчі Конгресу, ні ФБР не дізналися, чи відбулася зустріч.

У Мін'юсті, який очолює Сешнс, заявили, що він не мав ніяких контактів з російськими чиновниками в готелі Mayflower.

Раніше Сешнс заявляв, що не мав ніяких зв'язків з росіянами під час передвиборної кампанії в США. Однак в березні стало відомо, що він провів дві зустрічі з Кисляком - в липні і вересні 2016 року. Після цього Сешнс визнав, що ці дві зустрічі відбулися, проте не згадав про те, що у нього були ще контакти з російським чиновником.

Як повідомлялося, Джефф Сешнс не повідомив про свої зустрічі з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком, коли заповнював документи для отримання допуску до засекреченої інформації.