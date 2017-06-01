Доба в АТО: Бойовики били з забороненої зброї, 2 військових ЗСУ поранені
За минулу добу бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Приморському напрямку бойовики 15 разів відкривали вогонь, значно активізувавшись із настанням сутінок.
"Так, із мінометів калібру 120 мм, 82 мм і стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші опорні пункти під Красногорівкою. Поруч, в районі Мар'їнки, бандити також застосовували 82-мм міномети та гранатомети. Там же вів вогонь ворожий снайпер", - йдеться в повідомленні.
Поблизу Широкиного, Водяного, Павлопіля, Березового і Чермалика терористи били зі стрілецької зброї і гранатометів різних модифікацій. Біля Водяного і Широкиного бойовики також стріляли з БМП і 82 мм мінометів.
На Донецькому напрямку бойовики найчастіше били в напрямку Авдіївки.
"У південному та східному передмістях цього населеного пункту противник бив по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. Один з опорних пунктів сил АТО ворог ввечері досить інтенсивно обстрілював з мінометів, зокрема й калібру 120 мм", - відзначили в штабі.
З піхотного озброєння сепаратисти били в районі Верхньоторецького, Зайцевого і Троїцького.
На Луганському напрямку зафіксовано 8 обстрілів.
"Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Новозванівки та станції Донець. Біля Кримського також вела вогонь ворожа БМП", - заявили в штабі.
Як відомо, Збройні сили України з 1 червня дотримуються "режиму тиші" в зоні АТО.
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