ЗМІ: У Сирії знищений засновник "інформагентства" ІДІЛ
В ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник "інформаційного агентства" Amaq терористичного угрупування ІДІЛ Райан Мешааль.
Як пише агентство Reuters, про це повідомив його брат в Facebook.
Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.
Агентство відзначає, що не змогло підтвердити дану інформацію. Коаліція поки не робила ніяких заяв з цього приводу.
Amaq було засновано в 2014 році.
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