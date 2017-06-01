Похорон Любомира Гузара відбудеться в понеділок

1416 переглядів
Четвер, 1 червня 2017, 08:53

Похорон Блаженнішого Любомира Гузара, колишнього голови Української греко-католицької церкви відбудеться 5 червня.

Про це повідомляє сайт УКГЦ.

"Архиєрейська Божественна Літургія з Чином похорону Блаженнішого Любомира відбудеться у понеділок, 5 червня 2017 року, об 11.00 у Патріаршому соборі", - сказано в повідомленні.

1 червня у Львові оголошено днем жалоби у зв'язку зі смертю Любомира Гузара.

У пятницю о 10 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, зробить офіційну заяву з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара).

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Штаб АТО: Режим тиші переважно дотримується
Хроніка 1 червня. Українську трубу пропонують Росії та новий українець Новинський
У Сенаті США запропонували посилити санкції проти РФ через Україну
Порошенко: Тепер вартість газу визначатиме не Кремль, а ринок
Усі новини
Музика

Як диригент Віктор Гуцал доводить, що народне є сучасним

Міфи

Про психічне здоров’я в коміксах