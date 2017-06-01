Бойовик ОРДО не пропустив патруль ОБСЄ через блокпост

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Четвер, 1 червня 2017, 10:10

Бойовик ОРДО не дозволив Спеціальній моніторинговій місії перетнути блокпост у с. Козацьке Донецької області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 31 травня ввечері.

"Озброєний чоловік не дозволив патрулю СММ проїхати через блокпост у підконтрольному "ДНР" с. Козацьке (36 км на північний схід від Маріуполя). Місія поінформувала про це СЦКК", - йдеться у звіті.

Окрім цього у звіті зазначається, що на блокпості, розташованому на автошляху Н15 поблизу комбінату "Каргілл" в підконтрольному ОРДО селищі Кремінець, бойовики затримали Місію на 86 хвилин.

Як повідомлялося у звіті ОБСЄ, оприлюдненому 29 травня ввечері, п’яний бойовик на блокпості неподалік підконтрольного ОРДО смт Олександрівка затримав патруль Спеціальної моніторингової місії.

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