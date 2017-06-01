До Туреччини відтепер можна їхати з ID-карткою

Набула чинності угода про безвізові поїздки для українців до Туреччини з внутрішніми паспортами України у формі ID-картки.

Про це повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"З 1.06. українці в'їжджатимуть до Туреччини і перебуватимуть там 90/180 днів нa основі внутрішнього паспорта у формі ID-картки", – нагадали в МЗС.

З 1.06. українці в'їжджатимуть до Туреччини і перебув. там 90/180 днів нa основі внутр.паспорта у формі ID-картки. pic.twitter.com/IWLt7VZeSO — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 1, 2017

А посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що в четвер у Туреччині зустріли перший рейс із Києва з українцями, які перетнули турецький кордон з ID-картками.

Зустріли перший рейс з Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі ID картки-Угода від сьогодні працює pic.twitter.com/1gi7joqz8f — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2017

Як відомо, 20 травня Туреччина затвердила безвізові поїздки для українців з ID-картками.

Угода між урядами передбачає, що громадяни України й Туреччини можуть в'їжджати й перебувати протягом 90 днів на території цих країн без закордонних паспортів – із національними паспортами з чіпом.