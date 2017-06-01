До Туреччини відтепер можна їхати з ID-карткою

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Четвер, 1 червня 2017, 10:14

Набула чинності угода про безвізові поїздки для українців до Туреччини з внутрішніми паспортами України у формі ID-картки.

Про це повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"З 1.06. українці в'їжджатимуть до Туреччини і перебуватимуть там 90/180 днів нa основі внутрішнього паспорта у формі ID-картки", – нагадали в МЗС.

А посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що в четвер у Туреччині зустріли  перший рейс із Києва з українцями, які перетнули турецький кордон з ID-картками.

Як відомо, 20 травня Туреччина затвердила безвізові поїздки для українців з ID-картками.

Угода між урядами передбачає, що громадяни України й Туреччини можуть в'їжджати й перебувати протягом 90 днів на території цих країн без закордонних паспортів – із національними паспортами з чіпом.

Теми: Туреччина візи паспорт кордон МЗС
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