Спецконфіскація $1,5 мільярда: справу проти судді не відкриють

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Четвер, 1 червня 2017, 12:00

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відмовилася відкрити дисциплінарну справу проти судді Краматорського міського суду Донецької області Лариси Переверзєвої, яка винесла рішення про спецконфіскацію $ 1,5 млрд колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.

Відповідне рішення на засіданні 1 червня ухвалила перша дисциплінарна палата ВРП, передають "Українські новини".

Скаргу на суддю Переверзєву подала така собі громадянка Олександра Антонова, яка звинуватила суддю у порушенні процедур і норм матеріального права при розгляді 19 квітня її клопотання на відмову слідчого призначити експертизу в рамках кримінального провадження.

Як відомо, 28 березня суддя Переверзєва винесла рішення про спецконфіскацію $ 1,5 млрд Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна - 2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення вступило в силу і конфісковані кошти були перераховані до держбюджету.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу 28 квітня розкрив подробиці злочинної схеми відмивання коштів Януковичем.

У травні 7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення Краматорського міського суду Донецької області про спецконфіскації 1,5 млрд доларів, але апеляція не була прийнята до розгляду.

Теми: Янукович суд
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