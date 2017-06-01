Грицак за те, щоб росіяни в’їжджали в Україну з біометричними паспортами

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Четвер, 1 червня 2017, 12:09

Голова СБУ Василь Грицак виступає за те, щоб росіяни в’їжджали в Україну, використовуючи біометричні закордонні паспорти.

Про це повідомляють Українські новини.

"Якщо у нас є можливість з 11 червня відвідувати Європу з біометричними паспортами, чому тоді не зробити так, щоб громадяни, як мінімум, Російської Федерації могли заїжджати сюди тільки за аналогічними документами?", - сказав Грицак.

Він також вважає, що зараз можна прийняти такий запобіжний захід. 

За його словами, багато хто з тих, хто працює в Росії, піддаються впливу з боку російських спецслужб.

Як відомо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступив за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Теми: СБУ Росія
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