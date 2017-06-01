Геращенко пояснив процедуру введення віз із Росією

Для введення візового режиму з Російською Федерацією потрібна політична воля керівництва України.

Про це заявив журналістам 1 червня нардеп фракції "Народний фронт"Антон Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

"Таке рішення може прийматися Міністерством закордонних справ за узгодженням з президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України. Рішення Верховної Ради для цього не потрібно, для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок", – сказав Геращенко.

Нардеп підкреслив, що рішення Ради національної безпеки і оборони з цього питання може бути тільки консультативним, рекомендаційним.

Відповідаючи на запитання, коли можливе рішення про введення віз з РФ, депутат відзначив: "Тоді, коли буде бажання і можливість це зробити".

Як відомо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступив за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

У свою чергу голова СБУ Василь Грицак виступає за те, щоб росіяни в’їжджали в Україну, використовуючи біометричні закордонні паспорти.