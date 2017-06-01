Вбивцю Панкова не змогли затримати по гарячих слідах – Геращенко

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Четвер, 1 червня 2017, 12:31

По гарячих слідах вбивцю колишнього в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктора Панкова затримати не вдалося.

Про це заявив народний депутат фракції "НФ", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Також він висловив переконання, що це було замовне вбивство.

"На жаль, по гарячих слідах вбивцю не вдалося затримати", - повідомив Геращенко.

На думку нардепа "вбивство Панкова є, швидше за все, замовним убивством, пов'язаним з роботою Панкова в концерні "Укрспирт". Ніде правди діти, що останні 10-15 років він був щільно пов'язаний з цією нелегкою державною організацією, яка повинна була б працювати прибутково на благо народу України, а працює постійно в півтіні, або в напівтемряві".

Радник глави МВС України висловив впевненість, що слідство відпрацює всі версії вбивства, в тому числі і особисті фінансові зобов'язання покійного, сімейні питання тощо.

"Але моє переконання, що це, швидше за все, пов'язано з його діяльністю. Це вбивство замовне, там є не тільки виконавець, який безпосередньо стріляв, але і організатор і замовник", - сказав Геращенко.

Як відомо, вранці 30 травня у Києві з машини розстріляли чоловіка, який виявився радником голови "Укрспирту".

Панков у 2008-2009 рр. був членом правління НАК "Надра України", у 2012 році прийшов працювати в "Укрспирт", де в той же рік займав пост заступника генерального директора з юридичних питань, в.о. гендиректора, першого заступника гендиректора з виробничо-фінансових питань "Укрспирту", звільнився з ДП в грудні 2013 року.

У початку 2014 року Панков був радником голови правління "Чорноморнафтогаз", в березні 2014 року знову повернувся в "Укрспирт" на посаду заступника гендиректора з юридичних питань.

У грудні 2014 року Мінагропрод відсторонив керівника "Укрспирту" Михайла Лабутина з посади, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Укрспирт" його зама Панкова.

У 2016 році Панков був керівником апарату "Укрспирту".

Теми: Геращенко убивство Київ
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