Скасований "закон Савченко" направили на підпис президенту

Рішення Верховної Ради про скасування так званого закону Савченко, який передбачав зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, відправлено на підпис Петру Порошенку.

Про це свідчить інформація про проходження законопроекту №5534 на сайті парламенту.

Там сказано, що 1 червня "закон направлено на підпис президенту".

Як повідомлялося, відповідне рішення про скасування Верховна Рада ухвалила 18 травня.

Автор цієї ініціативи депутата Антон Яценко пояснив, що серед 10 тисяч звільнених завдяки "закону Надії Савченко" 1,5 тисячі скоїли повторні злочини.

23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон №3413, запропонований депутатом Савченко і підтриманий Радою.

Євген Кізілов, УП