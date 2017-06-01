Справа Гонгадзе: Дозволено розсекретити записи засідань суду над Пукачем

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Четвер, 1 червня 2017, 13:03
Олексій Пукач
УНІАН

Суд дозволив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про таке рішення Вищого спецсуду у цивільних і кримінальних справах повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на суд.

"За клопотанням представника потерпілого у справі Олексія Подольського, суд постановив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду", - повідомили агентству.

Як повідомлялося, 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив у силі вирок.

Журналіст зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

На початку літа 2016 року  Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.

Вищий спецсуд розглядає касацію на цей вирок. Наразі на розгляді касації оголошено безстрокову перерву

Теми: справа Гонгадзе
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