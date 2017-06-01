НАЗК критикує законопроект Кабміну про реорганізацію роботи агентства

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Четвер, 1 червня 2017, 13:29

Національне агентство із запобігання корупції вважає, що законопроект Кабінету міністрів про реорганізацію роботи агентства порушує гарантії незалежності органу.

Про це йдеться в проекті рішення НАЗК, який містить висновок до відповідного законопроекту №6335, передають "Українські новини".

На думку агентства, в разі прийняття запропонованих Кабміном змін, НАЗК буде проходити аудит щорічно, а 1 раз на 2 роки – подвійну перевірку як зовнішнього аудиту, так і перевірку Рахункової палати, що на практиці призведе до постійних перевірок агентства і не сприятиме стабільній роботі .

НАЗК вважає, що законопроект порушує взяті Україною міжнародні зобов'язання, оскільки пропонується ввести аудит комісією, членів якої обиратимуть президент, Верховна Рада і Кабмін, і результатом чого може бути дострокове припинення повноважень членів агентства.

Пропоновані зміни можуть привести до навмисного затягування обрання і призначення нових членів НАЗК, відзначають в агентстві.

Крім того, в разі прийняття законопроекту Кабмін буде забезпечувати роботу реєстру електронних декларацій, що, на думку НАЗК, суперечить Конституції.

Як відомо, Кабмін пропонує Раді ввести посади спеціальних уповноважених з питань антикорупційної НАЗК і можливість звільнення урядом голови агентства з результатами зовнішнього аудиту.

У законопроекті є норма, згідно з якою всі діючі члени НАЗК будуть звільнені в тижневий термін після вступу в силу цього закону.

Як повідомлялося, в НАЗК триває конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому спростовувала.

Теми: НАЗК Кабінет міністрів
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