Гройсман розповів, що в його родині говорили двома мовами

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Четвер, 1 червня 2017, 13:57

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що родина його матері розмовляла виключно українською мовою, а родина батька – російською мовою.

При цьому він вважає рідною мовою українську.

"Я никогда этому не придавал столько значения. Але я точно знаю, що наша рідна мова – українська, і це дуже добре", – сказав прем’єр у Маріуполі під час робочої поїздки.

"Принаймні, мій дід, який був учителем, сільським учителем, і бабця – в одній родині розмовляли суто українською мовою, жодного слова я не чув російського, а в батька родині – тільки російською мовою", – зізнався Гройсман.

Олена Рощенко, УП

Теми: Гройсман мова
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