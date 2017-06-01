Київ уже отримав перші суми штрафу з "Газпрому" – Петренко

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Четвер, 1 червня 2017, 14:44

Міністр юстиції Павло Петренко повідомляє про стягнення перших сум з ВАТ "Газпром" щодо штрафів, накладених Антимонопольним комітетом і найближчим часом обіцяє надати цю інформацію в конкретних цифрах.

Про це він сказав журналістам у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уже стягнуто перші суми з "Газпрому" на території України. Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах", – пообіцяв міністр.

За словами Петренка, ці цифри будуть "приємними".

"Ми напрацювали механізм стягнення коштів та іншого майна з даної компанії, в тому числі через механізми правової допомоги і співпраці з іншими країнами", – розповів глава відомства.

Він повідомив, що "вже зараз заарештовано певне майно" Газпрому ", яке знаходиться на території України - про це повідомив і сам "Газпром".

"Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами. Ці компанії робітники, які діють, мають грошові потоки і виплачують дивіденди", – повідомив Петренко.

"На цьому ми не будемо зупинятися. Звичайно, активів на 172 млрд грн на території України, які б належали "Газпрому", очевидно немає, і ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти і ставити питання про виконання українських рішень і в майбутньому – міжнародних рішень про стягнення з "Газпрому" заборгованості", – підкреслив міністр юстиції.

Петренко зазначив, що Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах для стягнення штрафу АМКУ.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд ціни в контракті на поставку газу з "Газпромом" з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу.

Теми: Газпром
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