Суд повністю виправдав Баранова, який був "міністром" в ОРЛО

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Четвер, 1 червня 2017, 15:04

Кремінський районний суд виправдав Сергія Баранова, який свого часу був на "посаді" так званого "міністра вугільної промисловості ЛНР".

Про це у четвер повідомляється у сюжеті "5 каналу".

Судді аргументували своє рішення тим, що сторона обвинувачення надала замало доказів причетності Баранова до створення терористичного угрупування.

"В суді Баранов та його захист довели, що "міністром" він став вимушено під дулами автоматів", - сказано у сюжеті.

Вказується, що за 26 місяців слідчих дій та перебування за ґратами двічі змінювалися прокурори й чотири рази – склад судейської колегії.

Прокурори вимагали позбавити волі підсудного на 10 років.

Сам Баранов заявив, що у червні 2014-го він був викрадений терористами і вже у полоні дізнався, що життя дружини під загрозою.

"Суд судив Баранова Сергія Олександровича за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Визнати не винуватим і виправдати через недоведеність вчинення ним цих кримінальних правопорушень", – оголосив суддя Кремінського районного суду Валерій Ковальов.

Прокуратура заявила, що оскаржуватиме рішення в апеляційному суді.

Як відомо, у вересні 2015 року прокуратура Луганської області спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно одного з так званих "міністрів ЛНР" Сергія Баранова.

Співробітники СБУ затримали його на Луганщині 31 березня 2015 року.

Прокуратура тоді повідомила, що Баранов (колишній керівник одного з підприємств вугільної галузі Луганської області) у травні 2014 року був призначений на так звану посаду "міністра вугільної промисловості Луганської народної республіки", яку обіймав до серпня 2014 року.

Теми: Донбас АТО суд бойові дії
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