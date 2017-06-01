Путін вирішив пояснити, чому "русофобія б'є через край"

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Четвер, 1 червня 2017, 15:48

Президент Росії Володимир Путін вважає, що причина загальної русофобії у світі криється в "утвердженні багатополярного світу".

Про це він сказав журналістам в рамках Петербурзького економічного форуму, передає російське агентство "РИА Новости".

"Вона (русофобія - ред.) очевидна. З деяких країн прямо так і б'є через край. З чим це пов'язано? На мій погляд, це пов'язано з тим, що утверджується багатополярний світ. А це не подобається монополістам", - заявив він.

Путін висловив надію на те, що подібні настрої не триватимуть довго, оскільки вони шкідливі для всіх.

"На мій погляд, це усвідомлення вже приходить. Ми абсолютно очевидно бачимо певні зміни ситуації, причому на краще. Сподіваюся, що ця тенденція збережеться", - додав Путін.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон після першої зустрічі із Путіним заявив, що у разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити.

Теми: Путін Росія пропаганда
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:12
Сучасна Росія - це мілітарний монстр,який погрожує всьому цивілізованому світові. І всім поміркованим і думаючим людям зрозуміло : всі терорестичні організації і - навіть ІДІЛ : організує і фінансує - Росія,російське ФСБ... Росія - це велика загроза для існування всього людства. Цей монстр - страшніший від фашистської Німеччини.
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