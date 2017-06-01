Другий день літа – без спеки, але подекуди з грозами
У п’ятницю, 2 червня, в Україні збережеться помірно тепле повітря, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській і Луганській областях очікуються грози.
Такий прогноз Українського гідрометцентру.
У Херсонській, Запорізькі та Донецькій областях дощ можливий вночі, а вдень там без суттєвих опадів.
Без суттєвих опадів усю добу очікують також на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині й Одещині.
Олена Рощенко, УП
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