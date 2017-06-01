ОБСЄ: За тиждень нам 34 рази закривали дорогу в зоні АТО

Протягом тижня патрулям місії ОБСЄ на Донбасі 34 рази обмежували свободу пересування.

Про це на брифінгу 1 червня заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Минулого тижня ми зафіксували 34 випадки, коли свобода пересування наших патрулів була обмежена. 20 із цих випадків сталася безпосередньо на ділянках розведення, або поблизу них. Навіть, не зважаючи на те, що сторони в явній формі пообіцяли вилучити міни і боєприпаси, що не вибухнули, вони не виконали цього на цих ділянках", - сказав він.

"Інші 14 випадків за межами ділянок розведення сталися у районах непідконтрольних урядові", - додав Хуг.

Як відомо, він також повідомив, що за тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.

Українська правда