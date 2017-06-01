Гройсман: Юля Тимошенко – це минуле української політики

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Четвер, 1 червня 2017, 16:22

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав народного депутата Юлію Тимошенко минулим української політики.

Таку заяву він зробив у четвер, відповідаючи на питання журналістів у Маріуполі Донецької області.

"Юля Тимошенко для мене не є опонентом, тому що вона – минуле української політики", - сказав голова уряду.

Прем'єр нагадав, що саме Тимошенко підписала угоду з російським "Газпромом", в якій була прописана умова "бери або плати".

"Фактично вона нас посадила на голку Росії і ще кайданами нас прикувала до труби "Газпрому". Це була її змова з Російською Федерацією", - наголосив він.

Гройсман додав, що рішення Стокгольмського арбітражу, яке скасувало цю "жахливу для України" умову, розкриває "фальш і недоброзичливість до нашої країни" з боку Тимошенко.

Як повідомлялося, 31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав рішення Стокгольмського арбітражу про те, що вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Євген Кізілов, УП

Теми: Гройсман Тимошенко
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Коментарі — 3
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IP: 35.187.14.---vik735201.06.2017 17:15
Це ти, жирна свиня, гидке минуле. Геніальна казка Юрія Олеші "Три толстяка" це про вас, ненажерливі упирі. Закічити ви всі погано, запам'ятай це, клятий "рехворматор".
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:45
ЮВТ - для цих бариг і злодіїв при владі - головний об'єкт для відволікання уваги українців від злиденного життя і обливання брудом і лайном її,як головного конкурента на виборах в ВР і Президента...
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IP: 130.0.50.---Titan01.06.2017 16:33
Вот, наглый барыга с винницкого базара! Кредиты банку верни, а потом вякай, что ты из будущего!
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