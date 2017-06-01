Гройсман: Юля Тимошенко – це минуле української політики
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав народного депутата Юлію Тимошенко минулим української політики.
Таку заяву він зробив у четвер, відповідаючи на питання журналістів у Маріуполі Донецької області.
"Юля Тимошенко для мене не є опонентом, тому що вона – минуле української політики", - сказав голова уряду.
Прем'єр нагадав, що саме Тимошенко підписала угоду з російським "Газпромом", в якій була прописана умова "бери або плати".
"Фактично вона нас посадила на голку Росії і ще кайданами нас прикувала до труби "Газпрому". Це була її змова з Російською Федерацією", - наголосив він.
Гройсман додав, що рішення Стокгольмського арбітражу, яке скасувало цю "жахливу для України" умову, розкриває "фальш і недоброзичливість до нашої країни" з боку Тимошенко.
Як повідомлялося, 31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав рішення Стокгольмського арбітражу про те, що вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.
Євген Кізілов, УП
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