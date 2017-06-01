Через сутички у Львівській облраді порушено п’ять справ

183 перегляди
0
Четвер, 1 червня 2017, 16:54

П’ять кримінальних проваджень відкрито за фактом сутичок у Львівській обласній раді.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Кримінальні провадження відкрито за ст. 194 (Умисне знищення бо пошкодження майна), ст. 293 (Групове порушення громадського порядку), ст. 296 (Хуліганство), ст. 341 (Захоплення державних або громадських будівель), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ", - розповів прокурор Львівщини Юрій Квятківський.

Зазначається, що правоохоронцями було допитано 65 осіб та призначено 14 судових експертиз.

Як повідомлялось раніше, через штурм націоналістами Львівської облради 30 травня постраждали 15 осіб.

Теми: Львів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За спробу теракту у Львові в 2014 році заочно судитимуть 4 осіб 1 червня 2017, 12:06
Сміття зі Львова скидали по всій Україні, сприяли фіктивні фірми з Дніпра 1 червня 2017, 11:13
Львів SOS: підсумки сміттєвого року 1 червня 2017, 10:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів
ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних
Петренко про візи для росіян: Юридичні механізми готові
Усі новини
Фото

30 архівних світлин із життя Любомира Гузара

Євробачення-2017

Якою побачили Україну гості фестивалю