Порошенко обговорив з Туском саміт Україна-ЄС

Президент Петро Порошенко у телефонній розмові із президентом Європейської Ради Дональдом Туском обговорив порядок денний саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 13 липня.

Про це у четвер повідомляє прес-служба президента Порошенка.

"Співрозмовники також скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію", - сказано у повідомленні.

"Президент Європейської Ради поінформував щодо результатів зустрічі "Великої сімки", яка відбулася в Італії", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Порошенко і Туск обговорили ситуацію на Донбасі.

Як відомо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Українська правда