Порошенко обговорив з Туском саміт Україна-ЄС

320 переглядів
0
Четвер, 1 червня 2017, 17:40

Президент Петро Порошенко у телефонній розмові із президентом Європейської Ради Дональдом Туском обговорив порядок денний саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 13 липня.

Про це у четвер повідомляє прес-служба президента Порошенка.

"Співрозмовники також скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію", - сказано у повідомленні.

"Президент Європейської Ради поінформував щодо результатів зустрічі "Великої сімки", яка відбулася в Італії", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Порошенко і Туск обговорили ситуацію на Донбасі.

Як відомо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Українська правда

Теми: Порошенко Європа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів 1 червня 2017, 16:17
Скасований "закон Савченко" направили на підпис президенту 1 червня 2017, 12:55
Порошенко: Тепер вартість газу визначатиме не Кремль, а ринок 31 травня 2017, 21:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів
ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних
Усі новини
Олег Кришталь

Інтерв'ю з одним з найбільш цитованих українських вчених у світі

Відео

Журналісти й музиканти записали відео на вірш Стуса